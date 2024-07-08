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        Muş'ta uyuşturucudan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta geçen hafta uyuşturucudan gözaltına alınan 9 şüphelinden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:21
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        Muş'ta uyuşturucudan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Muş'ta geçen hafta uyuşturucudan gözaltına alınan 9 şüphelinden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 1-7 temmuzda düzenlenen operasyonlarda, 496,87 gram sentetik uyuşturucu, 64,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1,59 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüphelinden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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