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        Van'da takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:04
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        Van'da takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.T. yönetimindeki 65 DF 045 plakalı hafif ticari araç, Van-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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