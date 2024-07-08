Van'da takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.T. yönetimindeki 65 DF 045 plakalı hafif ticari araç, Van-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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