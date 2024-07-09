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        Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

        Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 02:03 Güncelleme: 09.07.2024 - 02:03
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        Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
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        Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

        İlçede akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Taşkın nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı Özalp kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

        Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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