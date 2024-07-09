Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

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