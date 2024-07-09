Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da taşkından zarar gören mahallede çalışmalar sürüyor

        Van'ın Özalp ilçesinde derenin taşmasıyla zarar oluşan yol, köprü ve dere yataklarında onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da taşkından zarar gören mahallede çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Özalp ilçesinde derenin taşmasıyla zarar oluşan yol, köprü ve dere yataklarında onarım çalışması başlatıldı.

        İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak, derenin taşmasına yol açtı.

        Taşkın nedeniyle mahalledeki bazı ev ve ahırlar su içinde kaldı, yol, köprü ve dere yatakları zarar gördü.

        Bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu mahallede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Özalp Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Mahalle muhtarı Yılmaz Gökdere, AA muhabirine, derenin taşmasıyla oluşan selden 10 hanenin etkilendiğini söyledi.

        Dere yatağındaki menfezin yenilenmesi gerektiğini belirten Gökdere, "Dün akşam saatlerinde mahalleyi sel bastı ve vatandaşlarımız perişan oldu. Parktan geçen derede yapılan menfez tıkandığı zaman taşkınlar oluyor. Derenin ıslahı ve menfezlerin yükseltilmesi için talepte bulunuyoruz. Ekiplerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Evi zarar gören Çetin Taytaş ise "Ciddi bir zararımız yok ama dört bir yanımız çamur oldu. Belediye ekipleri de dün akşamdan beri bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Üç çocuk, iki torun sahibi kadın üniversiteyi birincilikle bitirdi
        Üç çocuk, iki torun sahibi kadın üniversiteyi birincilikle bitirdi
        Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
        Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
        Van'da takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Van'da takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Muş'ta uyuşturucudan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucudan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor
        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı