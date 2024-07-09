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        Van'da sağanak etkili oldu

        Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:30
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        Van'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafiği olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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