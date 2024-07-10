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        Hakkari'de 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:10
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        Hakkari'de 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, İran sınırında uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Hudut birlikleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, atla getirilen iki çuvalda 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.K'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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