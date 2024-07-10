Van'da belediyede görevine son verilen işçinin işe iadesine karar verildi

Van'da İpekyolu Belediyesinde görevlerine son verilen işçilerden birinin açtığı davada mahkeme, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadesine" karar verdi.

İşten çıkarılan işçilerden Erkan Yeşilbaş'ın Van İkinci İş Mahkemesi'ne açtığı işe iade davasının duruşması görüldü.

İşçinin Avukatı Cihat Demir, yaptığı açıklamada, dava dilekçesinde belirttikleri sebeplerin mahkemece haklı bulunduğunu söyledi.

Demir, "İş Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işverenlerin iş akdini feshederken geçerli bir sebep göstermeleri gerekmekte. Ancak açtığımız davada belirttiğimiz sebepler doğrultusunda işverenin fesih sebebi geçerli kabul edilmedi. Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesine müteakip işverenin müvekkilimi işe başlatması gerekiyor. Bu karar diğer davalar için de emsal olacak." dedi.