Van'da yol kenarında ceset bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.
Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında bir ceset bulundu.
Hocaali Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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