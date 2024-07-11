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        Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:51
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        Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Anne ve babalar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler açtı, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

        Anne Zümrüt Salim, gazetecilere, evlat acısına dayanamadığını söyledi.

        Çocuğuna teslim ol çağrısı yapan Salim, "DEM Parti'ye sesleniyorum, oğlumu versinler. 9 yıldır oğlum kayıp. DEM Parti oğlumu kaçırdı. Oğlum hafızlık okuyordu, küçüktü. Oğlumu istiyorum." dedi.

        13 yıldır kızını aradığını belirten Nazlı Sancar, "Yaz, kış, yağmur çamur demeden evlatlarımızı istiyoruz. Bu Kapıdan ayrılmayacağız. 13 yaşındaki evladımı götürdüler. Çocuğumun yüzüne, korkusuna, konuşmasına ve 'anne' demesine hasretim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ölmeden evladımı görmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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