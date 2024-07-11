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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor

        Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:16
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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor
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        Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Belediye binası önünde çadır kuran işçiler, "İş, aş, emek", "Adalet istiyoruz", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, işlerine dönmeyi talep etti.

        İşçileri ziyaret eden HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, yaptığı açıklamada, işçiler görevlerine dönünceye kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        İşçilerin 3 aydır eylem yaptığını belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımız, eylemden önce işe dönüş davası açtı. Suçsuz yere işten çıkarılanların yanında olduk. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Bir arkadaşımızın davası sonuçlandı. Bu da bir emsaldir. Diğer arkadaşlarımızın dava süreçleri sürüyor. Çalışmadan maaş alan bir işçi varsa işe almasınlar. Gelsinler birlikte tespit edelim."

        İpekyolu Belediyesinde görevine son verilen işçi Hasan Kırmızı da "90 gündür belediye önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Belediyede çalıştığım zaman evlendim. Şimdi işsiz kaldım. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Ancak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

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