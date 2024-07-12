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        Vanlı "pembe maskeli" kadın arıcılara kovan desteği

        Van'ın Gevaş ilçesinde kooperatif kuran ve pembe arıcılık kıyafetleriyle dikkati çeken kadınlara, 250 arılı karakovan hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:37
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        Vanlı "pembe maskeli" kadın arıcılara kovan desteği
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        Van'ın Gevaş ilçesinde kooperatif kuran ve pembe arıcılık kıyafetleriyle dikkati çeken kadınlara, 250 arılı karakovan hibe edildi.

        Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla kurulan Artos Kadın Kooperatifi üyeleri, devletin sağladığı desteklerle arıcılığı her geçen gün geliştiriyor.

        Yörenin verimli yaylalarında pembe kıyafetleriyle organik bal üreten kadınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 250 arılı karakovan hibe edildi.

        İlçedeki bir bahçede düzenlenen programda, 10 kadın arıcıya 25'er arılı karakovan verildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş, burada yaptığı konuşmada, "Pembe Maskeli Arıcılar Organik Bal Üretiyor" projesi kapsamında verilen kovanlar için 900 bin lira bütçe ayırdıklarını söyledi.

        Organik tarımı geliştirmek istediklerini belirten Görentaş, "İlimiz, Türkiye bal varlığının yüzde 2'sini karşılıyor. Yaklaşık 178 bin kovanımız mevcut. Bunların 26 bini karakovan. Hedefimiz karakovanı yaygınlaştırarak marka değeri yüksek bal elde etmek. Van balının tanıtımı için de coğrafi işaret başvurusunda bulunduk." dedi.

        Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Van ve ilçelerinde tarıma yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu projenin bedelinin tamamı hibedir. Arıcılarımıza kovanların yanında arıcılıkta kullanılan birçok malzeme de teslim ediyoruz." diye konuştu.

        Organik üretimden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç de hibe edilen kovanların söğüt ağacından yapıldığını ve etrafının çamurla sıvandığını dile getirdi.

        Pembe maskeli kadın arıcılarla üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şunları kaydetti:

        "Arıcılık yapan 7 üyemizle başladığımız sayıyı 10'a çıkardık. Kovan desteği aldığımız bu projeyle diğer kadınlarımızı da arıcılığa teşvik etmek istedik. Aldığımız kovanların hepsi dolu. Kovanlar için dizayn edilen taşınabilir araçla kovanlarımızı endemik çeşitliliğin olduğu noktaya kolayca taşıyabiliyoruz. Kadınlarla arıcılığı daha da geliştirip, yaygınlaştırıp hayallerine dokunmak istiyoruz."

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çubuker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek ve Gevaş Bal Üreticileri Birliği Başkan Fırat Çemberlitaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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