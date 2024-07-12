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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "2002'den bu yana ülkeye kazandırılan büyük hizmetler önümüzdeki süreçte de devam edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:12
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Van'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "2002'den bu yana ülkeye kazandırılan büyük hizmetler önümüzdeki süreçte de devam edecek." dedi.

        AK Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra illeri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

        İllerde teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki süreci planlamaya dönük çalışmalar yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamadık. Seçim süreci boyunca teşkilatlarımız gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Seçim bazen iklimin, gelişmiş olaylar silsilesinin bazen de uluslararası meydana gelen bir olayın ülkeye yansımasıdır." diye konuştu.

        Seçimde beklenen sonucu elde edemediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Süreci daha iyi yönetmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Geçmişte yaşanmış birkaç olaya takılı kalmayacağız. AK Parti siyasetinin ülke ve bu coğrafya için ne kadar gerekli olduğunu anlatmama gerek yok. Bunların hepsini toparlayıp, geleceğe bakacağız. 2002'den bu yana ülkeye kazandırılan büyük hizmetler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Hiç endişeniz olmasın çok kısa sürede kongrelerimiz olacak. Bu süreçte de arkadaşlarımız arasında rekabet olacak. Rekabetler kadar doğal hiçbir şey olamaz. Bunlar da kırmaya ya da incitmeye asla ulaşmayacak. Bir noktadan sonra nezaket süreci başlayacak. Kucaklaşıp, önümüzdeki sürece doğru doludizgin koşacağımız günlerimiz olacak."

        Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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