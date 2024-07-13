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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

        Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:14 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:14
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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

        Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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