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        Van'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Van'ın Edremit ilçesinde kanala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve bir oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:06
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        Van'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Van'ın Edremit ilçesinde kanala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve bir oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı.

        Gevaş istikametinden Van'a gelen Bilal Korkmaz idaresindeki 65 LE 049 plakalı hafif ticari araç, Edremit'te kanala düştü.

        İhbar üzerine olay yerine Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık ekibi ve UMKE personeli yönlendirildi.

        Kanala inen polis dalgıçlar, suda ters dönen araçtakileri çıkardı.

        Olay yerinde müdahale edilen sürücü ile oğlu Muhammet Korkmaz yaşamını yitirdi.

        Sürücünün yaralı çıkarılan diğer oğlu Ömer Korkmaz, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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