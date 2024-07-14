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        "Van'ın incisi"ni avlayanlara 2 milyon 250 bin lira ceza kesildi

        EMRE ILIKAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:06
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        "Van'ın incisi"ni avlayanlara 2 milyon 250 bin lira ceza kesildi
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        EMRE ILIKAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası kesildi.

        Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin tatlı sulara göçü tamamlandı.

        Üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde akarsulara akın eden balıkların yumurtalarını güvenli bir şekilde bırakmaları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sıkı önlemler aldı.

        Van ve Bitlis'te 90 gün süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarında denetim yapan güvenlik güçleri, kaçak avcılıkta kullanılan 5 bin 300 metre ağ ve 185 av malzemesi ele geçirdi.

        Kaçak avlanılan 19 tonu canlı 77 ton inci kefaline el koyan ekipler, 185 şüpheliye "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan 2 milyon 250 bin lira idari ceza uyguladı.

        - "77 ton inci kefali ele geçirdik"

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, 10 kişilik su ürünleri kontrol timi ile kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini sürekli denetlediklerini söyledi.

        Vatandaşları kaçak avcılıkla mücadele konusunda duyarlı olmaları için bilgilendirdiklerini belirten Demir, 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin bölgenin en önemli ekonomik değerlerinden biri olduğunu anlattı.

        İnci kefalinin dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşadığını anlatan Demir, "Balıklar av yasağına rağmen kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Güvenlik güçlerimizle 7/24 göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştık. Yaptığımız denetimlerde 19 tonu canlı 77 ton inci kefali ele geçirdik. Canlı balıkları tekrar suya bıraktık. Ayrıca kaçak avcılık yapan 185 kişiye 2 milyon 250 bin lira idari para cezası verildi." dedi.

        - "İnci kefalinin boyu 22-23 santimetreye ulaştı"

        Balığın korunmasına yönelik tedbirlerin meyvesini aldıklarına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

        "Toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşların inci kefalini sahiplendiğini, yasak avcılığın giderek azaldığını görüyoruz. Balıkların hem boyu hem de kilosu arttı. 8 yıl önce 18 santimetre olan inci kefalinin boyu 22-23 santimetreye ulaştı. Bu da yapılan denetimlerin, alınan önlemlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. İlimiz için değerli olan inci kefaline hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar görsel şölen sunuyor. Balıkların bu mücadelecisini izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. Bu da ekonomiye katkı sunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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