GÜNCELLEME - Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı.
Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin bölgedeki bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, gölde 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.
Akıntıya kapılarak kaybolan diğer kişi de 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kilometre açıkta kurtarıldı.
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