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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:59
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        GÜNCELLEME - Van Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı.

        Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin bölgedeki bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

        Ekipler, gölde 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

        Akıntıya kapılarak kaybolan diğer kişi de 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kilometre açıkta kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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