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        Van Valisi Balcı'dan "15 Temmuz" mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:36
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        Van Valisi Balcı'dan "15 Temmuz" mesajı
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        Van Valisi Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Balcı, mesajında, milletin 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkarak hainlere karşı canlarını siper ettiğini söyledi.

        15 Temmuz'da Van halkının da meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Balcı, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına tüm ülkede olduğu gibi kadim şehrimiz Van'da da halkımız kulak vermiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Şuan aynı birlik ve beraberlik ruhunu göstermekte. 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine birlik ve beraberlik içinde yüreği iman, ellerde bayrak ve vatan sevgisi olacak. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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