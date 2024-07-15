15 Temmuz şehitleri Artos Dağı zirvesinde anıldı

15 Temmuz şehitleri için dua eden ekip, zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçti.

Zorlu bir tırmanışın ardından dağın 3 bin 537 rakımlı zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı okudu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik Doğada Arama Kurtarma Ekibi, "Demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi" mottosuyla Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

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