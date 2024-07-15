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        15 Temmuz şehitleri Artos Dağı zirvesinde anıldı

        Van'da AFAD ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Artos Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:13
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        15 Temmuz şehitleri Artos Dağı zirvesinde anıldı
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        Van'da AFAD ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Artos Dağı'na tırmandı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik Doğada Arama Kurtarma Ekibi, "Demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi" mottosuyla Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Zorlu bir tırmanışın ardından dağın 3 bin 537 rakımlı zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı okudu.

        15 Temmuz şehitleri için dua eden ekip, zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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