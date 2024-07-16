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        Balıkçılar "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağlarını bıraktı

        Van'da balıkçılar, inci kefali av yasağının sona ermesiyle, "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:26
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        Balıkçılar "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağlarını bıraktı
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        Van'da balıkçılar, inci kefali av yasağının sona ermesiyle, "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açıldı.

        Van Gölü'nde endemik tür olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

        Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar, ağlarını sulara bıraktı.

        Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, av yasağı döneminde koruma çalışmalarının başarılı geçtiğini söyledi.

        Yağışlar sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun rahat gerçekleştiğini belirten Demir, "15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Kentimize 15 milyon dolar katkıda bulunuyor. Bu sezon 79 tekne ağlarını atmak için göle çıkacak." dedi.

        Balıkçı Atilla Dağdelen, "Bugün itibarıyla av sezonu açıldı ve ağlarımızı Van Gölü ile buluşturduk. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Bu yıl balığımız göç ederken iyi korundu. Bu nedenle balık bolluğu olacak." diye konuştu.

        Uzun aranın ardından av sezonuna başladıklarını belirten Erdal Altaş, "Av yasağı döneminde sıkı önlemler alındı. Biz de bugün ilk ağlarımızı attık. Umarım bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

        15 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Şeyda, "Av yasağı döneminde hazırlıklarımızı tamamladık. Üç aydır sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Bugün ağlarımızı attık. Balık satışına başlıyoruz. Sevinçliyiz, balıkçılara hayırlı bir sezon olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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