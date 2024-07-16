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        Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı

        Van'da 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet mensubu anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:42
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        Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı
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        Van'da 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet mensubu anıldı.

        Valilik sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot, 7 emniyet mensubu için anma programı düzenlendi.

        Gevaş ilçesinde yaptırılan Şehitler Anıtı'nın bulunduğu noktada gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Vali Ozan Balcı ve beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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