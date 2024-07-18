"Van Denizi"nin cankurtaranı polisler

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten deniz polisleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için Van Gölü'nde devriye geziyor, vatandaşları bilgilendiriyor.

Edremit ilçesinde konuşlu Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliğinde görevli 18 kişilik ekip, 2001'den bu yana Van, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'da arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlere katılıyor.

Yöre halkı olarak "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nde de deniz araçlarının denetimi, kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışma yürüten ekip, yaz mevsiminde de vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendiriyor.

Sıcak havanın etkisini gösterdiği aylarda göl ve akarsularda serinlerken boğulma tehlikesi geçirenlerin imdadına koşan ekipler, sonar, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) gibi teknolojilerden yararlanarak 4 yılda 101 boğulma olayına müdahale etti, 105 kişiyi kurtardı. Göl ve akarsularda akıntıya kapılarak kaybolan 30 kişinin de cenazesine ulaşan ekipler, özellikle akıntının fazla olduğu noktalarda yüzenleri uyarıyor. - "101 boğulma vakasına müdahale ettiler" İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine, insanların canını, malını korumak ve huzurunu sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin göl, akarsu ve gölet gibi bölgelerde can kurtarma, ceset çıkarma, suç aleti bulma ve çıkarma ile devlet büyüklerinin kenti ziyareti sırasında güvenliği sağlama ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Mutlu, "Şubemizin kurbağa adamları ve uzman personelleri, bot, teknolojik imkanlar ve su altı robotlarıyla çalışmakta. 4 yılda 101 boğulma vakasına müdahale etti ve vatandaşlarımızı canlı kurtardılar. Ayrıca boğulan 30 vatandaşımızı da sudan çıkardılar. Bunun haricinde sudan onlarca suç aletini çıkardılar." dedi.