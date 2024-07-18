Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 20. Uluslararası Geometri Sempozyumu düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, sempozyumun biliminin tarihsel köklerinden günümüze kadar olan gelişimini ve gelecekteki potansiyelini keşfetme fırsatı sunduğunu söyledi.

Yapay zekanın geometri üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirten Baydaş, "Bu gelişmelerde geometrik modellemeler yaygın olarak kullanılmakta. Üniversitemiz, teknolojiye olan katkılarını artırmak amacıyla çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurdu. Bu merkezler, hem akademik hem de endüstriyel işbirlikleriyle desteklenen projelerle yürütülüyor." diye konuştu.