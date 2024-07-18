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        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 20. Uluslararası Geometri Sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:53
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        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) 20. Uluslararası Geometri Sempozyumu düzenlendi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, sempozyumun biliminin tarihsel köklerinden günümüze kadar olan gelişimini ve gelecekteki potansiyelini keşfetme fırsatı sunduğunu söyledi.

        Yapay zekanın geometri üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirten Baydaş, "Bu gelişmelerde geometrik modellemeler yaygın olarak kullanılmakta. Üniversitemiz, teknolojiye olan katkılarını artırmak amacıyla çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurdu. Bu merkezler, hem akademik hem de endüstriyel işbirlikleriyle desteklenen projelerle yürütülüyor." diye konuştu.

        Üniversitede birçok alanda çalışmaların devam ettiğini aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

        "Matematik bölümümüz, akademik araştırmaları ve sunduğu nitelikli eğitimiyle üniversitemizin en güçlü bölümlerinden biridir. Teorik ve uygulamalı matematik alanlarında önemli çalışmalar yürüten bölümümüz, uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri ve projeleri ile öncü bölümlerden biri oldu. Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı sempozyumun verimli bir etkinlik olmasını diliyorum."

        Sempozyum, 20 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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