Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 31 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Belediye Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı, programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'yı lanetle kınadıklarını söyledi.

Teröristlerin Sündüz katliamıyla ülkenin huzurunu ve düzenini bozmaya çalıştığını belirten Balcı, "Sündüz Yaylası'nda katledilmek istenen aslında milletimizin geleceğiydi ama bunu başaramadılar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyet Devleti ve ay yıldızlı bayrak altında çok uzun yıllardır beraber yaşıyoruz. Bundan sonra da doğusuyla, batısıyla, kuzeylisi ve güneylisiyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Devletin gerçek sahibinin millet olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür çünkü devletin gerçek sahibi millettir. Milletimiz de ilim ve irfan sahibidir. Neyin ne olduğunu biliyor. Milletimiz asla terör örgütünün faaliyetlerine geçit vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Milletimiz her zaman terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir. Birliğine, beraberliğine sahip çıkarak cevap vermiştir."