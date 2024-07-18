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        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 31 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:19
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        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 31 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

        İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

        Belediye Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Ozan Balcı, programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'yı lanetle kınadıklarını söyledi.

        Teröristlerin Sündüz katliamıyla ülkenin huzurunu ve düzenini bozmaya çalıştığını belirten Balcı, "Sündüz Yaylası'nda katledilmek istenen aslında milletimizin geleceğiydi ama bunu başaramadılar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyet Devleti ve ay yıldızlı bayrak altında çok uzun yıllardır beraber yaşıyoruz. Bundan sonra da doğusuyla, batısıyla, kuzeylisi ve güneylisiyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        Devletin gerçek sahibinin millet olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Devletimiz büyüktür çünkü devletin gerçek sahibi millettir. Milletimiz de ilim ve irfan sahibidir. Neyin ne olduğunu biliyor. Milletimiz asla terör örgütünün faaliyetlerine geçit vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Milletimiz her zaman terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir. Birliğine, beraberliğine sahip çıkarak cevap vermiştir."

        Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun da "PKK tarafından katledilen vatandaşlarımız her zaman kalbimizde. Bu acıyı ömrümüz boyunca yaşayacağız." diye konuştu.

        Saldırıda annesi ve akrabaları şehit olan Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa ise saldırıyı asla unutmayacaklarını dile getirdi.

        Samsa, "Savunmasız kişi ve kişilerin öldürülmesi hangi hukuk ve vicdanla ifade edilebilir. Onlar, annemiz ve kardeşlerimizdi. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu ateş, 31 yıldır içimizi yakıyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte dua eden kalabalık, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de çığın düştüğü bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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