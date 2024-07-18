Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.
Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.
Belediyeden yapılan açıklama göre, Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği yapıldı.
Etkinlik kapsamında Uzman Eller Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve gönüllüler, sahilde biriken çöpleri topladı.
Kıyı ve sazlıklardaki çöpler poşetlere konularak, belediye görevlilerine teslim edildi.
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