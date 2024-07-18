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        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi

        Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:20
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        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
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        Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği yapıldı.

        Etkinlik kapsamında Uzman Eller Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve gönüllüler, sahilde biriken çöpleri topladı.

        Kıyı ve sazlıklardaki çöpler poşetlere konularak, belediye görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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