Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çavuştepe Kalesi'ndeki otluk alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.

        Çavuştepe Mahalle Muhtarı Nizamettin Sular, AA muhabirine, rüzgarla beraber yangının yayıldığını söyledi.

        Ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini belirten Sular, "Burası tarihi önemi büyük olan bir yer. Bir süre önce yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Rüzgar çok etkili. Tamamına sıçramadan söndürülmesi iyi oldu. Yangın tarihi yapılara zarar verebilir. Burada çalışanlar, tarladaki çiftçilerin özellikle bu bölgede çok dikkatli olması lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

        Benzer Haberler

        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı
        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı
        "Van Denizi"nin cankurtaranı polisler
        "Van Denizi"nin cankurtaranı polisler
        Van'da trafik düzenlemesinde Türkçe ve Kürtçe uyarılar
        Van'da trafik düzenlemesinde Türkçe ve Kürtçe uyarılar
        10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğuldu
        10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğuldu