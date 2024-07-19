Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuğunu kurtaran kişi, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuğunu kurtaran kişi, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

        Subaşı mevkisinde piknik yapan bir ailenin çocuğu, Müküs Çayı'na düştü.

        Suya giren babası çocuğunu kurtardıktan sonra akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Suda arama yapan ekipler, babanın cansız bedenine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı
        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı
        KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarıyla...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarıyla...
        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı
        Van'da "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" başladı