Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran'da sağanak taşkına yol açtı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran'da sağanak taşkına yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Başeğmez Mahallesi'ne bağlı Sakızlı mezrasında etkili olan sağanak, kanalların taşmasına neden oldu.

        Taşkın nedeniyle 10 küçükbaş hayvan telef oldu, bir evin bahçe duvarı ile bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Mahalle sakinleri evlerinin önünde biriken su ve çamuru tahliye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Van'da dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu
        Van'da dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu
        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı
        Van'da kardan kapalı olan yayla yolları açıldı
        KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarıyla...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILI - "Efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarıyla...
        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
        Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı