Çatak'ta çöp depolama alanı yeşillendiriliyor

Van'ın Çatak ilçesinde vahşi çöp depolama alanının yeşil alana dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Çatak Belediyesi ekipleri, Pervari kara yolunda daha önce vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeyi çöplerden arındırdı.

İş makineleriyle toplanan çöpler, Katı Atık Bertaraf Tesisine gönderildi.

Belediye Başkanı Reşat Eraslan, ıslah çalışmalarının ardından bölgeyi yeşil alana dönüştüreceklerini söyledi.

Çöplerin çevre sorununa neden olduğunu belirten Eraslan, "Çöp alanı ıslah edildi, temizlendi ve alana çim ekildi. Bu sayede çevreye yayılan kötü kokunun ve görüntünün önüne geçtik. Sonbaharda da ağaçlarımızı dikeceğiz." dedi.