Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 427 gram esrar, satışa hazır 11 fişek sentetik uyuşturucu, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

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