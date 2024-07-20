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        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:51
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        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
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        Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Bitlis, Diyarbakır ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 13 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 427 gram esrar, satışa hazır 11 fişek sentetik uyuşturucu, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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