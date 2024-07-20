Van'da ambulans helikopter 12 yaşındaki hasta için havalandı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan 12 yaşındaki hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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