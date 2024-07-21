Van'da taşkınların zarar verdiği mahallelerde çalışmalar sürüyor

Van'ın Erciş, Çaldıran ve Saray ilçelerinde sağanak sonrası taşkınlar meydana geldi.

Erciş, Çaldıran ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu.

Üç ilçedeki Başeğmez, Yukarı Yanıktaş, Ağırkaya, Beyaslan, Kurucan, Koçbaşı ile Örenburç mahallelerinde bazı tarım arazileri, bahçe ve yapılar zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, taşkının zarar verdiği mahallelerde hasar tespiti ve temizlik çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da evlerinin önünde biriken çamur ve suyu tahliye etti.