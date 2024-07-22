Van'da 71 hükümlü yakalandı
Van'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 234 kişi gözaltına alındı, bunlardan hükümlü olduğu tespit edilen 71'i cezaevine gönderildi.
Van'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 234 kişi gözaltına alındı, bunlardan hükümlü olduğu tespit edilen 71'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet amirlikleri ekiplerince 7-21 temmuzda gerçekleştirilen operasyonlarda 234 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71'i cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 11 tabanca, kurusıkı tabanca, 145 fişek ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
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