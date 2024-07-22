Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 7-21 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 8 terör örgütü PKK zanlısı yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Polisten kaçan kaçak göçmene eşya fırlattılar
        Polisten kaçan kaçak göçmene eşya fırlattılar
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Van'da 71 hükümlü yakalandı
        Van'da 71 hükümlü yakalandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı
        Van'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Van'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Van'da taşkınların zarar verdiği mahallelerde çalışmalar sürüyor
        Van'da taşkınların zarar verdiği mahallelerde çalışmalar sürüyor
        Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespiti
        Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespiti
        Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda Urartu yönetici sınıfının izleri araştırıl...
        Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda Urartu yönetici sınıfının izleri araştırıl...