Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlıya adli işlem yapıldı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, 7-21 Temmuz'da, 9 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 16 zanlıya adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 958 tabanca fişeği, 68 uzun namlulu fişek, 2 tabanca şarjörü, balistik çelik yelek, 14 bin tıbbi ilaç, 7 bin 645 paket sigara, 175 puro, 1730 litre kaçak akaryakıt, 30 litre alkol malzemesi, 24 sahte alkol şişesi, 33 cep telefonu, 2 sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.