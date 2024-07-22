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        Van'da menderesler havadan görüntülendi

        Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Van'ın Gürpınar ilçesindeki menderesler, kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:46
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        Van'da menderesler havadan görüntülendi
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        Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Van'ın Gürpınar ilçesindeki menderesler, kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

        İlçeye bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, yazın da seyirlik manzara oluşturuyor.

        Çiftçilerin biçtikten sonra bağ haline getirdiği otlar arasındaki menderesler, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

        Sağanakla beraber debisi yükselen menderesler, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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