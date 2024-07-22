Van'da menderesler havadan görüntülendi

İlçeye bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, yazın da seyirlik manzara oluşturuyor.

Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Van'ın Gürpınar ilçesindeki menderesler, kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

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