Van'da denetimlerde 84 araç trafikten men edildi

444 sürücüye 1 milyon 277 bin 705 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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