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        Van'da denetimlerde 84 araç trafikten men edildi

        Van'da yapılan denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:56
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        Van'da denetimlerde 84 araç trafikten men edildi
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        Van'da yapılan denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        15-21 temmuzda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 10 bin 170 aracın sorgulaması yapıldı.

        444 sürücüye 1 milyon 277 bin 705 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

        Ekipler, 1537 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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