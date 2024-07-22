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        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 47 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:00
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        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 47 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 temmuzda yürütülen çalışmalarda 67 bin 321 kişi ile 62 bin 304 aracın sorgulaması yapıldı.

        Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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