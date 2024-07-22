Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 temmuzda yürütülen çalışmalarda 67 bin 321 kişi ile 62 bin 304 aracın sorgulaması yapıldı.

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