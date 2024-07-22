Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
Van'da farklı suçlardan aranan 47 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 47 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 temmuzda yürütülen çalışmalarda 67 bin 321 kişi ile 62 bin 304 aracın sorgulaması yapıldı.
Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
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