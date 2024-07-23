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        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:21
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        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Van-Erciş kara yolunun Tabanlı Mahallesi yakınlarında Mustafa Çınardalı idaresindeki 65 DN 116 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile eşi Yıldız Çınardalı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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