Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da bir evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da bir evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi tedavi altına alındı.

        Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 15 kişi, dışarıya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi

        Benzer Haberler

        Yüzmeyi öğretip şampiyon yaptıkları öğrenciler, milli takım seçmelerine haz...
        Yüzmeyi öğretip şampiyon yaptıkları öğrenciler, milli takım seçmelerine haz...
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için spor kursları açıldı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için spor kursları açıldı
        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Van'da takla atan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı
        Van'da takla atan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı
        Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor
        Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor
        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı