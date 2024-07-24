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        "Diş iltihabı" az daha ölümüne neden oluyordu

        EMRE ILIKAN - Bitlis'in Tatvan ilçesinde diş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Van'daki hastanede diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon tespit edilen Gamze Kılıçer, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:09
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        "Diş iltihabı" az daha ölümüne neden oluyordu
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        EMRE ILIKAN - Bitlis'in Tatvan ilçesinde diş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Van'daki hastanede diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon tespit edilen Gamze Kılıçer, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Dibekli köyünde yaşayan 23 yaşındaki Kılıçer, şiddetli diş ve baş ağrısı, yüzde şişkinlik şikayeti nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Kılıçer'e yapılan tetkiklerde diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

        Erken teşhisin ardından Van YYÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Sayır, Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Semra Ağırbaş ile anestezi bölümünden öğretim üyesi doktor Mehmet Kılıç tarafından ameliyata alınan genç hasta, 3 saat süren operasyonla hayata tutundu.

        - "Ameliyatla göğüs içine girdik"

        Prof. Dr. Sayır, AA muhabirine, diş şikayeti yaşayan hastanın hayati tehlikesi olduğu için Van'a sevk edildiğini söyledi.

        Yapılan başarılı operasyonla Kılıçer'in yaşama tutunduğunu belirten Sayır, "Diş apsesi' deyip geçmemek, çok fazla dikkat etmek lazım. Çünkü ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Diş enfeksiyonu, mediastinit denilen göğüs boşluğundaki yapılara inerek çok ciddi, ağır tablolara neden olabiliyor. Hatta literatürdeki kitaplarda ölüme yüzde 70 neden olduğundan bahsedilir." dedi.

        Hastaya hızla müdahale ettiklerini anlatan Sayır, şunları kaydetti:

        " Çekilen tomografi ve alınan kan tahlillerinde tablonun düşündüğümüz gibi diş iltihabına bağlı mediastinitinde (göğüs boşluğu) enfeksiyon olduğu çıktı. Hastayı hemen ameliyata aldık. Mediastinit tablosunda hastaya 24-48 saat içinde hızlıca müdahale edilmesi, enfeksiyonun tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Ameliyatla göğüs içine girdik. Gerekli müdahaleyi yaptık. Tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu şu an iyi. Kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

        Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonlarında hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Sayır, şu uyarılarda bulundu:

        "Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonu sık olmasa da olsa ölüme neden olabiliyor. Gencecik hastamız, Allah'tan sağlık merkezine başvurmuş. Teşhisi erkenden koyduk. Geç kalsaydı yaşama şansını kaybedecekti. Bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Ufak bir diş ve bademcik iltihabı beyin apsesine, kana karışarak ağır enfeksiyon tablolarına yol açabilir. Herkesin diş sağlığına ve hijyenine önem vermesi gerekir. Aksi durumda sağlık merkezlerine başvurmalarını tavsiye ediyorum."

        - "Sağlık durumum iyi"

        Doktor Kılıç ise "Operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Diş apsesinin göğüs boşluğunda akciğere doğru ilerlediğini gördük. Başarılı operasyonun ardından hastayı yoğun bakım servisimize aldık. Şu an sağlık durumu iyi." diye konuştu.

        Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Kılıçer de "2-3 gün diş ağrısı yaşadım. Yüzüm şişmeye başlayınca sağlık merkezine götürüldüm. Diş iltihabının çok arttığını söylediler. Van'a sevk edildim. Ameliyata alındım. Sağlık durumum iyi. Doktorlar, sağlık personelleri benimle çok ilgileniyor. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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