Bilardocu baba ve oğul, aynı turnuvada mücadele edecek

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan bilardo tutkunu Übeydullah ve oğlu Hamza Görentaş, aynı turnuvada mücadele etmek için hazırlık yapıyor.

Gençlik çağlarında bilardo oynamaya başlayan 59 yaşındaki lisanslı sporcu Übeydullah Görentaş, yaşına rağmen tutkusu olduğu bilardodan vazgeçmiyor.

22 yaşındaki oğlu Hamza'yı da bilardoya yönlendiren baba, eylülde düzenlenecek İl Kontenjan Turnuvası'na oğluyla beraber katılacaklar.

Baba Görentaş, oğlu Hamza'nın gelişimini yakından takip ettiğini söyledi.

Gençlik yıllarında bilardoya gönül verdiğini belirten Görentaş, "Oğlumla aynı turnuvada yer alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Oğlumu sporla uğraşması için bilardoya teşvik ettim. 5 yılda kendini geliştirerek il ikincisi oldu. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti." dedi. Oğlunun maçlarını izlerken heyecanlandığını belirten Görentaş, şunları kaydetti: "Hamza maçtayken benden etkilenmemesi için bazen uzaktan izliyorum. Her zaman maddi ve manevi olarak yanındayım. Daha iyi yerlere gelebilmesi için elimden geleni yapacağım. Bilardoyu çok seviyor ve oldukça yetenekli. Hamza benden daha iyi ve daha dinamik. Onu ileride milli sporcu olarak görmek istiyorum."