Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yağmur, çamur dinlemeden evlat nöbetini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.