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        Van'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:00
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        Van'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 NR 922 plakalı otomobil ile 12 AAG 325 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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