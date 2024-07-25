Van'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 NR 922 plakalı otomobil ile 12 AAG 325 plakalı tır çarpıştı.

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