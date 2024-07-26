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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

        Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:04
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
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        Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        19-25 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Şüphelilerin üst aramalarında 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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