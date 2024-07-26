Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Asırlık ceviz ağacı içinden geçtiği mağazanın sembolü oldu

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde hediyelik eşya mağazasının içinden geçen asırlık ceviz ağacı müşterilerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asırlık ceviz ağacı içinden geçtiği mağazanın sembolü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde hediyelik eşya mağazasının içinden geçen asırlık ceviz ağacı müşterilerin dikkatini çekiyor.

        Cumhuriyet Caddesi'nde ceviz ağacına göre planlanan iki katlı iş yerini kiralayarak hediyelik eşya satışı yapan Kerem Tekin, mağazanın içinden geçen ağacı özenle koruyor.

        Tekin'in düzenli olarak suladığı ve aşısını yaptırdığı ceviz ağacı, iş yerinin sembolü haline geldi. Kentin tarihine tanıklık eden asırlık ağaç, müşterilerin ilgisini çekiyor.

        - "Oksijeninden ve meyvesinden yararlanıyoruz"

        İş yeri sahibi Tekin, AA muhabirine, iş yerindeki tasarımları ağaca göre yaptığını söyledi.

        Bu tür ağaçların korunması gerektiğini belirten Tekin, "İşletmeyi hataya geçirdiğimiz zaman ağacın bakımsız olduğunu ve hak ettiği değerin verilmediğini gördük. Dükkandaki tasarlamalarımızı yaptığımızda ağacı ön plana çıkarmaya çalıştık. Düzenlemelerimizin bir çoğunu ağaca göre dizayn ettik. Doğaya sevgimizden dolayı ağacın günübirlik bakımlarını yapıyoruz." dedi.

        Ağacın işletmede bulunmasını şans olarak gördüklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

        "Bir asırdır ayakta duran ağacın oksijeninden ve meyvesinden yararlanıyoruz. Bu nedenle ağaca bakmak zorundayız. Tozlanma, karıncalanmaya karşı ilaçlama ve günlük bakımlarını yapıyoruz. Yeni yeşeren dalları gördüğümüzde de hayata karşı daha da umutlu oluyoruz. Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu asırlık ağaç, bir tarih ve kültür. Dolayısıyla ağacın işletmemizde bulunmasını şans olarak görüyoruz. Yoldan geçenler hem şaşırıyor hem de fotoğrafını çekiyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

        Herkesin doğaya karşı saygılı olmasını isteyen Tekin, "Ağaçların bulunduğu bölgelerde işletmeler açılıyor. Yapım aşamasında bunun gibi asırlık ağaçlar varsa varlığına saygı durarak, yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamamız gerekir." diye konuştu.

        İş yerinde alışveriş yapan İranlı Shahra Agah ise "Buraya sürekli alışveriş yapmaya geliyoruz. Dükkanın ortasında bulunan ağaç ilgimizi çekiyor. İran'da da iş yerleri ve evler ağaçlara göre tasarlanıyor. Bu ağaç, dükkanın bereketidir. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Van'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Van'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Van'da yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Van'da yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Van'da 6 ayda 44 bin kişiye kanser taraması yapıldı
        Van'da 6 ayda 44 bin kişiye kanser taraması yapıldı
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor
        Van'da evlat eylemine katılan baba: Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine s...
        Van'da evlat eylemine katılan baba: Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine s...