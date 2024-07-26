Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazından sonra Hz. Ömer Camisi avlusunda basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

Gazze'de sivillerin öldürüldüğüne dikkati çeken Gündüz, "Dokuz aydır Gazze'de soykırımda bulunan siyonist ve işgalci İsrail ordusunun son olarak hafta başında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 100'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. Siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almakta. Bundan sonra yapılması gereken tek şey siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir" dedi.

Filistinlilerin direnmeye devam ettiğini ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor. Sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma veya özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Bağdat, Şam, Doğu Türkistan, Diyarbakır ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor. İsrail'in organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil."