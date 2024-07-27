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        Van'da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Van'ın Çaldıran ilçesinde traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:39
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        Van'da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Toprakseven Mahallesi'nde M.S. tarlada ot balyası yüklediği esnada 8 yaşındaki G.M.S, kendiliğinden hareket eden traktörün römorkunun altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Van'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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