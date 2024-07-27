Van'da mesleki eğitim programına katılan 150 kişiye işe katılım belgesi verildi

Çınar, "Gençlerimizin birçoğu iş hayatına yeni atılıyor. İş Başı Eğitim Programı kapsamında mesleki deneyim kazanacaksınız. İki buçuk ay İŞKUR bünyesinde çalışacaksınız. Haftada 45 saat eğitim alacaksınız. İnşallah iş hayatınızda daha da güzel günler göreceksiniz." dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) bünyesinde bir çağrı merkezinde istihdam edilecek 150 kişi, "İş Kulübü Eğitimi" programı kapsamında eğitim aldı.

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