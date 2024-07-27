Van'da uçak sefer sayısının arttırılması için yürüyüş düzenlendi

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde uçak sefer sayısının arttırılması için yürüyüş düzenlendi.

Van TSO binası önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde "Van uçamıyor", "Cenazemize gidemiyoruz", "Van kaderiyle baş başa bırakılmasın", "Ekonomi ve turizm ulaşımla kalkınır" yazılı dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ülkenin doğusunda yer alan Van'a gelmek isteyenlerin ulaşımda genellikle hava yolunun tercih ettiğini söyledi.

Van'ın bölgenin çekim merkezi konumunda olduğunu belirten Takva, "Van, 1 milyon 120 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık 19'uncu kenttir. Hinterlandında bulunan 5 milyon nüfusa hizmet veriyor. Her yıl artan nüfusu ve bölgenin cazibe merkezi olan şehrimizde buna bağlı olarak uçak yolcu sayısı da gün geçtikçe artıyor." dedi.

Van'a gelen yabancı turistlerin batı illerine gitmek için hava yolu ulaşımından yararlandığını ifade eden Takva, Van Ferit Melen Havalimanı'nın gerekli ilgiyi ve sefer sayılarını göremediğini aktardı.