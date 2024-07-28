Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Burada tedavi altına alınan çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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