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        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:56
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        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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